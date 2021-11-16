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Белорусские парламентарии готовы оказать гуманитарную помощь беженцам на границе

Ситуацией на границе обеспокоены и парламентарии. Они тоже готовы оказать гуманитарную помощь беженцам: отправить в лагерь средства гигиены, еду, теплую одежду.

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