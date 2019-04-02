Белорусские парламентарии провели первое заседание весенней сессии

У белорусских парламентариев сегодня начался новый законотворческий сезон. Весенняя сессия - шестая, и продлится она до конца июня. Ее повестка формировалась в тесной увязке с ключевыми вопросами жизни страны, а главным событием этой сессии станет Послание Президента народу и парламенту, которое состоится 19 апреля. Кроме того, за весну депутатам необходимо определиться и с повесткой очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ожидается, что заседание пройдет в Минске 17 июня. Работы у депутатов в предстоящие месяцы будет немало. А вот какие вопросы на повестке дня сегодняшнего - узнала Вероника Бута.



Парламентарии первое заседание сессии провели в обновленном после ремонта Овальном зале. На повестке дня - 11 вопросов. В целом же, этой весной особое внимание - социальному блоку. Депутатам предстоит рассмотреть законопроекты в сферах ЖКХ, строительства, здравоохранения. Всего в разработке около 40 документов.



В последний раз косметический ремонт здесь был более 20 лет назад. Заменили столы, кресла, теперь здесь новая система голосования и полноценный информационный терминал. Теперь у каждого депутата свой мини-компьютер, в нем вся информация о законопроектах. Народные избранники говорят: стало гораздо удобнее. Но на открытии сессии пришлось голосовать по старинке - поднятыми руками. Электроника не выдержала депутатской активности после каникул и дала сбой. Неполадки обещают вскоре устранить.



Уже по старинке принимался и первый документ на сегодня - законопроект об охране труда. Прописали порядок работы мониторинговых групп - акцент на профилактику. Обязательны инструктаж, проверка знаний, страхование работников-надомников. Еще одна новация касается медосмотров. Финансовые расходы - на нанимателях. Эта мера коснется предприятий и организаций всех форм собственности.



В новой редакции будет изложен и Жилищный кодекс Беларуси. Законопроект во втором чтении сегодня поддержали депутаты. Документ разрешает переход арендного жилья в социальное (для определенных групп). Если наниматель добросовестный, он вправе проживать в арендном жилье столько времени, сколько ему нужно. Корректировки и по оплате жилищно-коммунальных услуг.



Алименты от неработающих отцов и дедлайн для их выплат. Депутаты активно работают над изменениями в Кодекс о браке и семье - с документом познакомили тоже в первом чтении. Так, в законе планируют прописать четкие сроки выплат: за текущий месяц можно будет рассчитаться в течение следующего. Есть возможность уплаты вперед. Кроме этого, хотят отказаться от привязки алиментов к зарплате - новшество для тех, кто без работы. Спорные вопросы в воспитании детей без обращения в суд поможет решить соглашение о детях - это еще одна новация.



Иностранным специалистам станет легче получать разрешение на постоянное проживание в Беларуси. Раньше для этого необходимо было ждать семь лет. Новации, которые представили сегодня, предполагают этот срок уменьшить до четырех. Законотворцы документ поддержали. Впрочем, как и согласились с предложением ввести уголовную ответственность за склонение к допингу. Сроком до 3 лет. Эти нормы прописаны в изменениях в кодекс. Документ депутаты считают важным, особенно накануне II Европейских игр, когда на имидж страны работают и такие законодательные инициативы. Ведь допинг-скандалы подрывают репутацию спортсменов и государства в целом.



Под занавес сессии депутаты обсудили ограничения доступа в онлайн-казино, поправки в Закон "Об обращении с отходами".



Не менее насыщенной будет весенняя сессия и у сенаторов. Сегодня они тоже вернулись к работе после каникул. Особое внимание - подготовке к Посланию Президента народу и парламенту. Оно запланировано на 19 апреля. Среди ключевых тем называют стимулирование деловой активности, развитие инновационной экономики, повышение качества жизни. И ждут, что в Овальном зале назовут дату парламентских и президентских выборов.



Но прежде парламентарии соберутся еще раз. Очередное заседание в этом зале пройдет уже 11 апреля.