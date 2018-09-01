Белорусские пилоты, которые за месяц решили облететь вокруг земли, уже добрались до США

Несколько дней назад экипаж прошел Аляску, пролетел мимо самой высокой точки Северной Америки - горы МакКинли. Ее высота более 6 тысяч метров. Белорусы уже пересекли медиану кругосветного перелета - то есть половина земного шара позади. Это значит географически пилоты направляются в сторону Минска. Пройдено уже порядка 16 тысяч километров. Из трудностей экипаж называет лишь нехватку отдыха. На сон у них максимум пять часов и далее снова в небо. На пройденном отрезке маршрута (а это два десятка взлетов и посадок) самые яркие эмоции, бесспорно, оставила Аляска.