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Белорусские пилоты, которые за месяц решили облететь вокруг земли, уже добрались до США

Несколько дней назад экипаж прошел Аляску, пролетел мимо самой высокой точки Северной Америки - горы МакКинли. Ее высота более 6 тысяч метров. Белорусы уже пересекли медиану кругосветного перелета - то есть половина земного шара позади. Это значит географически пилоты направляются в сторону Минска. Пройдено уже порядка 16 тысяч километров. Из трудностей экипаж называет лишь нехватку отдыха. На сон у них максимум пять часов и далее снова в небо. На пройденном отрезке маршрута (а это два десятка взлетов и посадок) самые яркие эмоции, бесспорно, оставила Аляска.

Сегодняшний день пилоты проведут на земле (а именно в Монтане), а самолет передадут на плановое техобслуживание. По Америке часть маршрута пройдет над национальными парками, чтобы показать их с высоты птичьего полета. Через пять дней экипаж направится в сторону Канады.

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