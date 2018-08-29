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Белорусские пилоты установили свой личный рекорд по беспосадочному перелету на однодвигательном винтовом самолете
7 часов 24 минуты в воздухе или полторы тысячи километров без посадки. Белорусские пилоты, совершая кругосветное путешествие, установили свой личный рекорд по беспосадочному перелету на однодвигательном винтовом самолете. Экипаж был вынужден провести выходные на Колыме - там не работали аэропорты по направлению следования. А чтобы наверстать время, команда решила пропустить два пункта посадки и отправилась из Магадана в Анадырь. Пилоты уже прошли треть пути - около 8 тысяч километров. Влетая на Чукотку, самолет схватил первое обледенение, а это чревато остановкой двигателя. Сегодня утром по нашему времени экипаж пересек Берингов пролив и приземлился в бухте Провидения. В этой зоне пилоты вернулись в прошлое, что связано с пересечением линии смены дат.
Бухта Провидения - одно из красивейших мест на Чукотке. Этой точкой завершилось путешествие по России. Экипаж сейчас находится на Аляске и готов покорять США. В планах белорусской команды облететь гору Макензи - самую высокую в Северной Америке.
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