Белорусские пилоты установили свой личный рекорд по беспосадочному перелету на однодвигательном винтовом самолете

7 часов 24 минуты в воздухе или полторы тысячи километров без посадки. Белорусские пилоты, совершая кругосветное путешествие, установили свой личный рекорд по беспосадочному перелету на однодвигательном винтовом самолете. Экипаж был вынужден провести выходные на Колыме - там не работали аэропорты по направлению следования. А чтобы наверстать время, команда решила пропустить два пункта посадки и отправилась из Магадана в Анадырь. Пилоты уже прошли треть пути - около 8 тысяч километров. Влетая на Чукотку, самолет схватил первое обледенение, а это чревато остановкой двигателя. Сегодня утром по нашему времени экипаж пересек Берингов пролив и приземлился в бухте Провидения. В этой зоне пилоты вернулись в прошлое, что связано с пересечением линии смены дат.