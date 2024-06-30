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Белорусские пограничники на неделе сбили очередной украинский дрон-разведчик. Как наша страна реагирует на угрозы, какие упреждающие меры принимаются?
Тревожные новости приходят с наших южных рубежей. Тот случай, когда всем стоит быть начеку. Белорусские пограничники на неделе сбили очередной украинский дрон-разведчик. Беспилотник снимал нефтяные объекты.
Для чего? Обычно такие данные используют для организации диверсий и терактов. Есть информация, что разведку могли вести террористы русского добровольческого корпуса. Это бежавшие предатели, ставшие под ружье в Украине.
Теперь их скопление засекли в Житомирской области. Там же активизируются другие военные силы Украины - на белорусское направление переброшены спецподразделения и даже военная техника вроде "Хаймарс".
Все это вызывает дополнительные опасения - не собираются ли Беларусь втянуть в войну провокациями?
Как наша страна реагирует на эти угрозы, какие упреждающие меры принимаются? Евгений Горин только что вернулся с белорусско-украинской границы.
Автоматной очередью пограничник сбил украинский дрон. Беспилотный разведчик летел на высоте 100 метров вглубь Беларуси. Внутри уже разобранного квадрокоптера оказались снимки нефтяных объектов. Оба - "Запад-Транснефтепродукт" и "Гомельтранснефть "Дружба" - это около белорусско-украинской границы. Первый всего 100 метров от нее, второй - 300. Есть и более тревожные новости.
Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса". Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы.
На этом же направлении ранее был найден тайник с компонентами для изготовления самодельной взрывчатки. И деньги для курьера или исполнителя возможного теракта.
А теперь то что скрывают власти Украины? Официально мы часто слышим с той стороны: у белорусской границы все тотально заминировано. Оказывается, это не совсем так.
Дальше - больше. Вдоль границы с Беларусь ВСУ развернули средства радиоэлектронной разведки. Активно используют беспилотники, которые залетают к нам, а мы их сбиваем. Но к чему все это может привести в итоге, вопрос наисерьезнейший.
Чтобы этого не произошло, Беларусь максимально подготовилась к любому развитию ситуации. Обо всех мерах рассказать, разумеется, нельзя - все-таки режим строгой секретности. Однако можно отметить, что создана многоуровневая система реагирования. Ее масштаб пропорционален обнаруженной угрозе. Рассмотрим ситуацию на примере от простого к сложному. Один из приграничных блокпостов.
Шипы - не единственное средство удержания, которое есть на таких блокпостах. В случае необходимости есть средства потяжелее, в том числе противотанковые мины. Они также окажутся заградительным щитом.
Блокпост - это только на первый взгляд будка, шлагбаум, бетонные блоки и несколько автоматчиков. Ну еще зарытая бронетехника если присмотреться. В случае попытки прорыва (а его увидят задолго до этой точки) мгновенно активизируется целый боевой кулак. Из вносящихся из укрытий БТРов, бойцов Сил спецопераций и даже артиллерии, находящейся за километры от этого квадрата. Оперативное реагирование - это буквально мгновения. Противника сначала накроют артиллерийским огнем. Например, из "Градов", а также минометного оружия. От первого выстрела нахождение на одной точке не более 5-7 минут. Чтобы противник не успел нанести ответный удар. Управление происходит в режиме реального времени.
Оценивать текущую ситуацию и принимать правильные решения помогают дроны-разведчики. В армии их называют "птичками".
"Поднимаемся метров на 500 и, соответственно, все хорошо видим. "Птичку" на данной высоте практически не слышно. Веду разведку местности в видеорежиме и в инфракрасном режиме. В инфракрасном спектре замаскированного противника будет хорошо видно. Так же и ночью. 5,5 - 6 км можно спокойно видеть и управлять, вести разведку. Управляем подразделениями в онлайн-режиме: видим и управляем сразу же", - рассказал оператор дрона-разведчика.
Установки с реактивной системой залпового огня "Полонез" также привлечены к выполнению задач по прикрытию участков госграницы Беларуси.
"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей, дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом. Заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут", - поделился командир дивизиона РСЗО "Полонез".
Постоянное боевое дежурство осуществляется не только на земле, но и в воздухе. Связка зенитно-ракетных войск, ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы самое эффективное средство против непрошенных летунов. В самых неожиданных местах есть даже неприхотливые, но от этого не менее убойные зенитки, способные развернуться за 15 секунд.
Если говорить о географии, то не только граница, но и вся территория страны надежно защищена как воздушным, так и наземным щитом. Именно поэтому непрошенных беспилотных гостей либо принудительно сажают, либо они падают уже как пораженная цель.
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