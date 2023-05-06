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Белорусские пограничники начали мониторинг обстановки на границе с Россией
Органы пограничной службы 5 мая начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуГоспогранкомитета Беларуси.
Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения.
Мониторинг проводится в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.
Как уточнили в пресс-службе, проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта.
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