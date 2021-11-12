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Белорусские пограничники опровергли польский информационный вброс
Минобороны Польши продолжает искажать происходящее на границе. Польская сторона опубликовала видео, на котором якобы люди в форме подвели к забору группу детей и женщин. Госпогранкомитет Беларуси информацию опроверг, назвав опубликованное сообщение провокационным. В действительности, как рассказали наши пограничники, группа беженцев из стихийного лагеря вплотную подошла к польскому рубежу, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. В это время одному из иностранцев стало плохо.
Наши военнослужащие, прибыв на место, неоднократно просили людей вернуться в Беларусь. Из-за того, что участок территории непосредственно у забора относится к польскому, подойти к пострадавшему мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно. Что ж, подобные инфовбросы польской стороны не что иное, как попытка дискредитировать белорусских военнослужащих. Как видно, все усилия официальной Варшавы направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на восточной границе ЕС, а на распространение дезинформации. При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права.
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