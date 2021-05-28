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Белорусские пограничники отмечают сегодня профессиональный праздник
Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что защитники белорусских рубежей - настоящие патриоты страны и достойные наследники славы героических предков.
"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан. Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества", - говорится в поздравлении.
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