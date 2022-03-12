ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские пограничники помогли гражданину Германии вернуться домой

Подошли к проблеме по-человечески. Белорусские пограничники помогли гражданину Германии вернуться домой. Сегодня утром в пункт пропуска "Веселовка" прибыл иностранец и заявил, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и странами ЕС улететь домой не может. Он в середине февраля приехал навестить родственников и оказался заложником положения.

Более того, мужчина остался без денег, поскольку благодаря западным санкциям все его иностранные банковские карточки оказались заблокированы. Несмотря на отсутствие белорусской визы, пограничники пропустили гражданина Германии в нашу страну и передали сотрудникам подразделения по гражданству и миграции для оформления выездных документов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все