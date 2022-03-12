3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские пограничники помогли гражданину Германии вернуться домой
Подошли к проблеме по-человечески. Белорусские пограничники помогли гражданину Германии вернуться домой. Сегодня утром в пункт пропуска "Веселовка" прибыл иностранец и заявил, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и странами ЕС улететь домой не может. Он в середине февраля приехал навестить родственников и оказался заложником положения.
Более того, мужчина остался без денег, поскольку благодаря западным санкциям все его иностранные банковские карточки оказались заблокированы. Несмотря на отсутствие белорусской визы, пограничники пропустили гражданина Германии в нашу страну и передали сотрудникам подразделения по гражданству и миграции для оформления выездных документов.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов