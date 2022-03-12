Подошли к проблеме по-человечески. Белорусские пограничники помогли гражданину Германии вернуться домой. Сегодня утром в пункт пропуска "Веселовка" прибыл иностранец и заявил, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и странами ЕС улететь домой не может. Он в середине февраля приехал навестить родственников и оказался заложником положения.