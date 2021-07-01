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Белорусские пограничники применили оружие по беспилотнику на границе с Литвой
Нарушение воздушного пространства на границе с Литвой. Как сообщает Госпогранкомитет, ночью 29 июня в Ивьевском районе их наряд обнаружил на высоте около 100 метров мотопараплан. Проследив за подозрительной техникой, выяснили, что кто-то использует дистанционное управление. В итоге беспилотник посадили принудительно, в том числе был открыт огонь из табельного оружия. Предварительный осмотр указывал на кустарное производство конструкции, а дистанционное управление -на возможность использования аппарата для контрабанды через границу. Кто причастен к провокации и управлял беспилотником - устанавливается. В то же время Госпогранкомитет предупреждает, что использование летательных аппаратов в пограничной полосе запрещено. В случае нарушения границы они вправе применять оружие.
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