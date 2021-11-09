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Белорусские пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что состояние беженцев тяжелое, фактически бедственное. С учетом сложившейся напряженной обстановки органы пограничной службы продолжают функционировать в усиленном режиме. Белорусской стороной беженцам оказывается необходимая медицинская помощь.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Людям не хватает еды, воды, нет условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев беременных женщин, грудных детей и несовершеннолетних. Все они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю. Мигранты жгут костры, чтобы согреться. У многих начались проблемы со здоровьем из-за применения польской стороной слезоточивого газа. Заметим, что всю ночь польская сторона включала громкоговорители, прожекторы, стробоскопы, чтобы не давать беженцам спать.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций. Ввиду отсутствия объективных причин для закрытия польского пункта пропуска "Кузница Белостоцкая", возможно, данное решение принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев. Очевидно, что все действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе.
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