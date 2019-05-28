Белорусские пограничники сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. По традиции пограничники и те, кто причисляет себя к этому роду войск, вспоминают своих погибших товарищей, которые первыми приняли удар немецких войск во время Великой Отечественной. Но, несмотря на праздник, многие стражи границы находятся в этот день на боевом посту. На дежурные сутки накануне заступили и бойцы Лидского погранотряда. В их ведении более 180-ти километров госграницы с Литвой: 7 застав и 5 пунктов пропуска. С учетом того, что скоро в нашей стране пройдут ІІ Европейские игры, пограничники ожидают увеличенный поток - для гостей форума выделят специальный коридор, а процедуру оформления обещают упростить и ускорить.



Как отметили, во время крупных форумов возрастает и количество нарушителей. Только в минувшем году пограничниками Лидского отряда было задержано более 500.