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Пограничники Беларуси спасли жизнь гражданину Литвы
Сморгонские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. Инцидент произошел накануне в пункте пропуска "Каменный Лог". Сообщается, что литовец на автобусе Минск - Вильнюс ехал домой. После прохождения паспортного контроля 36-летний мужчина вышел из зала оформления на улицу, где у него случился эпилептический приступ. Очевидцем происшествия стал замначальника смены. Он и его коллеги не растерялись и оказали неотложную помощь пострадавшему.
В пункт пропуска вызвали бригаду медиков. После осмотра гражданин Литвы смог самостоятельно продолжить поездку.
Фото:БелТА
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