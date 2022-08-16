Пограничники Беларуси спасли жизнь гражданину Литвы

Сморгонские пограничники спасли жизнь гражданину Литвы. Инцидент произошел накануне в пункте пропуска "Каменный Лог". Сообщается, что литовец на автобусе Минск - Вильнюс ехал домой. После прохождения паспортного контроля 36-летний мужчина вышел из зала оформления на улицу, где у него случился эпилептический приступ. Очевидцем происшествия стал замначальника смены. Он и его коллеги не растерялись и оказали неотложную помощь пострадавшему.