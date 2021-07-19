Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Причины нарушения государственного рубежа удивили даже видавших виды стражей границы.Сперва задержали 14 граждан Ирака с документами. На следующий день на этом же участке выявили еще одну группу. Задержанные рассказали о тяжелых условиях в лагере для беженцев, где их допрашивали и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в переходе границы. Еще 5 человек, но уже без документов обнаружили местные жители приграничного населенного пункта Клевица.



Мигранты сами попросили помощи, рассказав, что их избили люди в форме без опознавательных знаков на территории Литвы сразу после того, как они пересекли рубеж. Избивали, допрашивали, не кормили.Среди пострадавших есть и беременная женщина.



Владимир Королев с места событий. Шок, обида и полное непонимание. Не такой представлялась для этих людей толерантная и гостеприимная Европа, уважающая права каждого гражданина. Литовская сторона встретила Харикара и семью его брата с оружием и угрозами.



Харикар Эшан Хуссин, мигрант:

Несколько машин литовских подъехало, сказали сеть в машины. Они угрожали пистолетом. Она сказала, что беременна, заломили ей руки. Она могла бы умереть. Мы сказали, что нам всего лишь нужна помощь. Они сказали отдать телефоны. Мы отдали, но они не вернули их. И я не знаю, где мой паспорт.



О том, что будет с ними дальше, мужчина не знает. Еще больше боится за беременную жену брата. Грубая сила на границе, изнурительное и унизительное выдворение из Литвы в Беларусь вогнали ее шок. Все опасаются за ее здоровье. Их обнаружили местные жители приграничного населенного пункта Клевица. Мигранты сами попросили помощи.