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Белорусские пограничники задержали двоих нарушителей с дронами

В Гродненском районе на границе с Литвой были задержаны двое белорусов с беспилотниками. В автомобиле и прицепе фигуранты перевозили два дрона, 18 аккумуляторов к ним, ноутбук и радиостанцию.

Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и изготавливал беспилотники. Второй злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за нарушение госграницы. Дома у задержанных выявлена мастерская для кустарного изготовления дронов с целым арсеналом: радиостанции, ноутбуки, различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу закон "О госучете и эксплуатации гражданских беспилотников", который запрещает оборот дронов и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.

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