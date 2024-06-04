Белорусские пограничники задержали двоих нарушителей с дронами

В Гродненском районе на границе с Литвой были задержаны двое белорусов с беспилотниками. В автомобиле и прицепе фигуранты перевозили два дрона, 18 аккумуляторов к ним, ноутбук и радиостанцию.

Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и изготавливал беспилотники. Второй злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за нарушение госграницы. Дома у задержанных выявлена мастерская для кустарного изготовления дронов с целым арсеналом: радиостанции, ноутбуки, различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства.