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Белорусские пограничники задержали очередной беспилотник
Сегодня стало известно, что белорусские пограничники перехватили очередной беспилотник. Инцидент произошел на границе с Польшей ночью, сообщили в Госпогранкомитете. Как отметили в ведомстве, злоумышленники, чтобы остаться незамеченными, запускали аппарат на некотором расстоянии от границы. Несмотря на это, наши защитники задержали и дрон, и операторов полета. Сейчас сотрудники оперативных подразделений устанавливают все обстоятельства случившегося: откуда и куда направлялся беспилотник, а также всех причастных к противоправной деятельности.
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