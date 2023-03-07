Белорусские пограничники задержали очередной беспилотник

Сегодня стало известно, что белорусские пограничники перехватили очередной беспилотник. Инцидент произошел на границе с Польшей ночью, сообщили в Госпогранкомитете. Как отметили в ведомстве, злоумышленники, чтобы остаться незамеченными, запускали аппарат на некотором расстоянии от границы. Несмотря на это, наши защитники задержали и дрон, и операторов полета. Сейчас сотрудники оперативных подразделений устанавливают все обстоятельства случившегося: откуда и куда направлялся беспилотник, а также всех причастных к противоправной деятельности.