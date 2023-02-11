Белорусские пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно вывезти в Литву двух граждан Кыргызстана

Полоцкие пограничники надели наручники на организатора незаконного канала миграции через Беларусь в Европу. Об этом сообщили в ГПК Беларуси.

По информации ведомства, задержанный гражданин Украины попытался подкупить сотрудника Полоцкого погранотряда, чтобы тот помог двум гражданам Кыргызстана нелегально пересечь белорусскую границу и попасть в Литву.

Пограничники также вычислили пособника задержанного, им оказался белорус. В отношении напарников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции и дачу взятки.

