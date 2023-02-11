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Белорусские пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно вывезти в Литву двух граждан Кыргызстана
Полоцкие пограничники надели наручники на организатора незаконного канала миграции через Беларусь в Европу. Об этом сообщили в ГПК Беларуси.
По информации ведомства, задержанный гражданин Украины попытался подкупить сотрудника Полоцкого погранотряда, чтобы тот помог двум гражданам Кыргызстана нелегально пересечь белорусскую границу и попасть в Литву.
Пограничники также вычислили пособника задержанного, им оказался белорус. В отношении напарников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции и дачу взятки.
Фигуранты под стражей, им грозит до семи лет заключения.
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