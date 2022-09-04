О жестоком обращении латвийских силовиков с беженцами заявили белорусские пограничники

На границе с Латвией белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай жестокого обращения с беженцами, ищущими защиты в странах Евросоюза. Накануне в Верхнедвинском районе пограничный наряд обнаружил 4 иностранцев - граждан Ирана и Ирака. Латвийские силовики со своей территории вытеснили троих мужчин и женщину, которая находилась в бессознательном состоянии. Оценив ситуацию, белорусы оказали первую помощь и вызвали медицинскую бригаду. Пострадавшая доставлена в больницу Верхнедвинска. По предварительной оценке, у женщины признаки переохлаждения и пневмонии.