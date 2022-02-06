Белорусские поликлиники будут работать в выходные до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске, отмечают в Минздраве. Сегодня, в воскресенье, некоторые пациенты воспользовались новым графиком работы амбулаторно-поликлинического звена. За последние сутки в стране зарегистрированы 8 315 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 477. Тестов проведено 35 554.