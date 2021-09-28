Белорусские поликлиники в условиях COVID-19 работают в усиленном режиме

В первую и во вторую волну работали. Все точно так же повторяется сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы люди надевали маски! Ну и здоровья всем!

Елена Гринкевич, медсестра 19-й центральной районной поликлиники Первомайского района г. Минска