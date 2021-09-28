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Белорусские поликлиники в условиях COVID-19 работают в усиленном режиме
Общая борьба и помощь каждому! Белорусские поликлиники работают в усиленном режиме. Медики просят отнестись с пониманием к возможным очередям. Особенно это касается кабинетов для температурящих. В них определены часы для кварцевания, когда в кабинете находиться нельзя. Чтобы ускорить процесс оказания помощи, в ковидных отделениях помимо инфекционистов работают узкие специалисты: неврологи, окулисты. Фельдшеров задействуют в прививочных кабинетах.
На дом вызывают тяжелые, когда высокая температура, когда они однозначно не дойдут. А те, которые просто потеряли обоняние или небольшая температура 37,2, наверное, лучше подойти сюда.
Что касается мобильных бригад, в день они объезжают десятки адресов. Сейчас количество вызовов выросло. Они делают тесты на COVID-19, измеряют температуру, давление, а также уровень кислорода в крови. На дом медики выезжают в защитных костюмах, но и от пациентов просят ответственного отношения: открывать дверь уже в маске.
В первую и во вторую волну работали. Все точно так же повторяется сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы люди надевали маски! Ну и здоровья всем!
Результаты тестов на COVID-19 можно узнать по номерам горячей линии поликлиник, во многих возобновили работу колл-центры.
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