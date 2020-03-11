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Белорусские полярники извлекли палеогеографический керн

Белорусские полярники нашли уникальный образец горной породы. Его возраст - от 14 до 20 тысяч лет! Этот образец позволит прояснить особенности природно-климатического развития Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.

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