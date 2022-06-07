Белорусские полярники ожидают новых открытий в Антарктиде

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию метеорологической станции завершены. В автоматическом режиме круглосуточно она передает информацию о климатических режимах и условиях в районе белорусской полярной станции в Антарктиде. Это один из успешных научных проектов, которые нашим ученым удалось реализовать во время прошедшей экспедиции. Поездка стала самой продолжительной - 185 суток двенадцать исследователей провели на Южном континенте. Реализовано более десятка научных заданий, среди них несколько разработанных институтами и организациями Национальной академии наук. В этом году также проведена экспериментальная работа по воздействию глобального потепления на флору и фауну Антарктиды.