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Белорусские полярники ожидают новых открытий в Антарктиде

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию метеорологической станции завершены. В автоматическом режиме круглосуточно она передает информацию о климатических режимах и условиях в районе белорусской полярной станции в Антарктиде. Это один из успешных научных проектов, которые нашим ученым удалось реализовать во время прошедшей экспедиции. Поездка стала самой продолжительной - 185 суток двенадцать исследователей провели на Южном континенте. Реализовано более десятка научных заданий, среди них несколько разработанных институтами и организациями Национальной академии наук. В этом году также проведена экспериментальная работа по воздействию глобального потепления на флору и фауну Антарктиды.

Кроме того реализованы и два крупных международных проекта: с Турцией - по изучению поведения микропластика в полярной среде и совместно с немецкими коллегами - по изучению нестабильности ледового щита в восточной Антарктике.

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