Белорусские полярники поздравили женщин с наступающим 8 Марта

Участники 16-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили женщин Национальной академии наук и всей страны с наступающим 8 Марта, пишет sb.by.



В поздравлении, в частности, говорится: "В этот прекрасный весенний день мужчины 16-й Белорусской антарктической экспедиции говорят теплые слова уважения, признательности и любви мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, внучкам, замечательным коллегам, всем прекрасным женщинам Беларуси! Испокон веков мужчины преклоняются перед женщинами за данный вам дар любить и верить, терпеть невзгоды и вдохновлять на подвиги, дарить надежду и хранить домашний очаг. Благодарим всех вас за доброту и красоту, которые вы приносите в этот мир, за неисчерпаемую женскую мудрость и терпение. Вам, нашим дорогим женщинам, удается невозможное: трудиться наравне с мужчинами и при этом оставаться любимыми, внимательными женами, ласковыми мамами, хранительницами очага. От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов в работе, счастья и радости в личной жизни. Пусть улыбки украшают ваши лица, пусть сияние глаз будет ярче полярного сияния, пускай ваша любовь бережет, а тепло сердец растопит лед и согревает нас в мороз! С праздником, дорогие женщины! Мы вернемся!"



Женщин поздравили мужчины 16-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, Владимир Нестерович, Николай Зинькевич, Павел Кононов, Егор Корзун, Сергей Лютый, Леонид Никитюк, Виталий Хилько, Александр Калевич и Александр Бурдак.



Фото:НАН Беларуси

