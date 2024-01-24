Четверо суток и 570 километров - белорусские полярники совершили научный поход в неизученный район Антарктиды. Для проведения исследовательских работ было задействовано три транспортных средства Белорусской антарктической экспедиции, а также российский снегоболотоход. Общий состав группы, который возглавил Алексей Гайдашов, составил 10 человек.



Полярники провели исследования, отбор проб и образцов природных материалов района Антарктиды, площадью свыше тысячи квадратных километров. На изученной местности участники экспедиции подняли государственный флаг Беларуси. Научный поход открывает новые перспективы для дальнейшего расширения географии научных и практических интересов Беларуси в Антарктике.