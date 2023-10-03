О чем должны помнить белорусские полярники, отправляясь в ноября в Антарктиду

Авангардная команда 16-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) отправится на ледовый континент в начале ноября. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова с участниками экспедиции. Мероприятие было посвящено вопросам подготовки к новому сезону, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуНАН.

Владимир Гусаков во время встречи отметил: "Главное, чтобы экспедиция была сплоченной и была готова выполнять важные государственные задачи. И основная задача - развитие нашей станции в Антарктиде". Обращаясь к участникам экспедиции, он подчеркнул: полярники должны помнить, что представляют страну, и работать слаженно и эффективно.

Как доложил начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, работа по реализации логистических, технических, организационных и исследовательских задач 16-й БАЭ проходит в плановом режиме. В этом году в Антарктиду отправятся 13 человек. В команде - 7 специалистов, которые уже имеют опыт работы в Антарктиде, и 6 новичков. Важный момент - научные сотрудники составляют половину состава экспедиции.

На встрече в НАН Беларуси были подробно обсуждены все вопросы по реализации комплекса организационных и материально-технических мероприятий, направленных на подготовку и проведение сезона 2023-2024 годов. Рассмотрены научно-технические мероприятия, которые должны выполнить участники экспедиции в соответствии с подпрограммой "Развитие деятельности белорусской антарктической станции" государственной программы "Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси" на 2021-2025 годы.