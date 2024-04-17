3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские права категории В можно будет обменять на права в ОАЭ без экзаменов
Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений", сообщает БЕЛТА.
Проект закона подготовлен в целях выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее подписанного 2 октября 2023 года в Абу-Даби меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений.
Меморандум закрепляет обязательство сторон по взаимному признанию водительских удостоверений, выдаваемых на территории другой стороны. Таким образом, граждане Беларуси - владельцы водительских удостоверений категории В, прибывающие в Объединенные Арабские Эмираты в целях, отличных от целей постоянного проживания (например, туризм или трудовая деятельность по временным договорам и контрактам), могут использовать свои водительские права для вождения автомобилей в ОАЭ.
Меморандум также предусматривает возможность обмена водительского удостоверения категории В, выданного одной стороной, на водительское удостоверение другой стороны без сдачи теоретических и практических квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Такая замена возможна при выполнении ряда условий, в том числе наличия у заявителя действительного вида на жительство, а также прохождении заявителем медицинского освидетельствования в государстве, в котором осуществляется обмен.
Ратификация меморандума будет содействовать свободе передвижения граждан, имеющих действительное водительское удостоверение одной стороны, по территории другой стороны, а также будет способствовать укреплению сотрудничества между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов