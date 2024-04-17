Белорусские права категории В можно будет обменять на права в ОАЭ без экзаменов

Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений", сообщает БЕЛТА.

Проект закона подготовлен в целях выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее подписанного 2 октября 2023 года в Абу-Даби меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Меморандум закрепляет обязательство сторон по взаимному признанию водительских удостоверений, выдаваемых на территории другой стороны. Таким образом, граждане Беларуси - владельцы водительских удостоверений категории В, прибывающие в Объединенные Арабские Эмираты в целях, отличных от целей постоянного проживания (например, туризм или трудовая деятельность по временным договорам и контрактам), могут использовать свои водительские права для вождения автомобилей в ОАЭ.

Меморандум также предусматривает возможность обмена водительского удостоверения категории В, выданного одной стороной, на водительское удостоверение другой стороны без сдачи теоретических и практических квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Такая замена возможна при выполнении ряда условий, в том числе наличия у заявителя действительного вида на жительство, а также прохождении заявителем медицинского освидетельствования в государстве, в котором осуществляется обмен.

Ратификация меморандума будет содействовать свободе передвижения граждан, имеющих действительное водительское удостоверение одной стороны, по территории другой стороны, а также будет способствовать укреплению сотрудничества между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами.