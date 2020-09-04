Белорусские правоохранители готовы противостоять новой наркоугрозе - наркотику "Булл"

Белорусские правоохранители готовы противостоять и не допустить распространения на территории страны нового опасного наркотика "Булл". Для этого сегодня в стране есть все необходимое: создана эффективная государственная система по борьбе с наркоторговлей. Наши эксперты работают на опережение. То есть вносят все неизвестные психотропные вещества в список запрещенных еще до того, как они появятся в Беларуси. Причем в черный список попадает не только общая формула наркотика, но и все ее возможные производные. Даже еще не выпущенные. Отмечается, что "Булл" чрезвычайно опасен. Те, кто использует его, могут сойти с ума или даже умереть.



Новая наркоугроза сейчас распространена в Восточной Европе в пяти странах ЕС, а больше всего в Венгрии. Из-за употребления "Булла", по данным правоохранителей, за последние месяцы погибли по меньшей мере десять человек.



