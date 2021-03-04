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Белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник
Всегда на страже. Сегодня белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник. Вот уже 104 года они надежно несут свою службу. И сегодня торжественные мероприятия ко Дню милиции пройдут по всей стране. Всех сотрудников с профессиональным праздником поздравил министр внутренних дел Иван Кубраков. Через несколько часов состоится торжественный ритуал возложения венков к памятнику сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
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