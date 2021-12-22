Белорусские правоохранители помогли коллегам из Испании задержать крупных наркодилеров

Белорусские правоохранители помогли европейским коллегам задержать крупных наркодилеров. Как сегодня сообщили в МВД Беларуси, в конце ноября в двух провинциях Испании полицейские выявили две плантации с коноплей, а также изъяли почти 250 кг марихуаны, 1,5 кг "голландской шишки", деньги и различные электронные приспособления.