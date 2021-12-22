Белорусские правоохранители помогли коллегам из Испании задержать крупных наркодилеров
Белорусские правоохранители помогли европейским коллегам задержать крупных наркодилеров. Как сегодня сообщили в МВД Беларуси, в конце ноября в двух провинциях Испании полицейские выявили две плантации с коноплей, а также изъяли почти 250 кг марихуаны, 1,5 кг "голландской шишки", деньги и различные электронные приспособления.
Участники преступной группы сбывали зелье в ряд стран Европы. Прибыль инвестировали в развитие наркоторговли. Кроме того, легализуя незаконный доход, злоумышленники покупали недвижимость и дорогие автомобили.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Трое задержанных находятся под стражей, еще двоим запрещено покидать Испанию.
В МВД также добавили, что фигуранты дела долгое время жили в Испании, поддерживая контакты с представителями самых влиятельных преступных организаций юга Королевства.