Белорусские правоохранители задержали восьмерых распространителей психотропов в Гомеле

В Гомеле задержана группа наркокурьеров. Сотрудники наркоконтроля задержали восьмерых распространителей психотропов. Среди них были как оптовые, так и розничные дилеры и все они успели "поработать" на наркошоп в составе организованной группы, правда, недолго - всего менее месяца. Первым был установлен 34-летний житель областного центра. В его тайниках и по месту жительства изъят 1 кг альфа-ПВП. После задержали еще семерых его "коллег": четверых мужчин и двух женщин в возрасте от 28 до 39 лет.