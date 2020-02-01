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Белорусские предприятия готовы локализовать производство стрелкового оружия и боеприпасов

Об этом накануне заявил глава Госкомвоенпрома. Для этого нужно экономическое обоснование, и такая платформа сейчас просчитывается. Выпуском этой продукции занимается предприятие "БСВТ- новые технологии", входящее в структуру оборонного комплекса. Уже изготовлены партии как оружия, так и боеприпасов, которые отправлены зарубежным заказчикам. Специалисты отметили: партнеры оказались довольны результатами тестирования. И экспортный потенциал отечественной продукции оценивается положительно.

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