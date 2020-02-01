Белорусские предприятия готовы локализовать производство стрелкового оружия и боеприпасов

Об этом накануне заявил глава Госкомвоенпрома. Для этого нужно экономическое обоснование, и такая платформа сейчас просчитывается. Выпуском этой продукции занимается предприятие "БСВТ- новые технологии", входящее в структуру оборонного комплекса. Уже изготовлены партии как оружия, так и боеприпасов, которые отправлены зарубежным заказчикам. Специалисты отметили: партнеры оказались довольны результатами тестирования. И экспортный потенциал отечественной продукции оценивается положительно.