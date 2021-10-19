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Белорусские продукты питания будут представлены на аграрном форуме "Беларусь - Казахстан" в начале ноября

Белорусские продукты питания будут представлены на аграрном форуме "Беларусь - Казахстан" в начале ноября. В Алма-Ате также пройдут выставки по сельскому хозяйству, пищевой промышленности и упаковке. Переговорная площадка позволит профессионалам двух стран получить всю необходимую информацию по организации двустороннего сотрудничества и торговли, обсудить все моменты по логистике с импортерами и дистрибьютерами, а также заключить контракты и нарастить белорусский экспорт в Казахстан.

В экспозициях выставки в Алма-Ате примет участие свыше 350 компаний из 25 стран.

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