Белорусские продукты питания будут представлены на аграрном форуме "Беларусь - Казахстан" в начале ноября. В Алма-Ате также пройдут выставки по сельскому хозяйству, пищевой промышленности и упаковке. Переговорная площадка позволит профессионалам двух стран получить всю необходимую информацию по организации двустороннего сотрудничества и торговли, обсудить все моменты по логистике с импортерами и дистрибьютерами, а также заключить контракты и нарастить белорусский экспорт в Казахстан.