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Белорусские программисты разработали приложение для ретейла
Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейла. Оно позволит контролировать раскладку товаров и серьезно облегчит жизнь мерчендайзерам. А маркетологам позволит оперативно анализировать сбыт. Подробности у Алексея Потапова.
Олег - мерчендайзер. За модным заковыристым словом кроется несложная, в сущности, обязанность - раскладывать товар на полках магазинов. Несложная, впрочем, на первый взгляд. Вся работа подчинена строгому плану, за ним следят маркетологи, и теперь еще пристальнее.Программа на телефоне Олега белорусской разработки. Суть ПО от международной IT-компании - помощь товароведам и ретейлерам, которым важно знать, как размещаются их товары на прилавках.
В одном фото информация для поставщиков, менеджерови мерчендайзера
Все, что нужно сделать мерчендайзеру, - это просто сфотографировать стеллаж с выложенными товарами и отправить фото в систему.Через несколько секунд ему придет ответ с информацией о качестве проделанной работы и статистика, которую получат менеджеры сотрудника и заинтересованные поставщики. Зоны, где товар выложен правильно, подсвечены зеленым, неправильно синим. На основе скриншотов и статистики сделают выводы: заказчики о позиции товара и действиях конкурентов, менеджеры - о работе своего сотрудника, сам мерчендайзер - о том, как оплатят его труд.
Ценность разработки в экономии времени
Как поясняет разработчик, все стороны экономят время, которое в прямом смысле слова деньги
Маркетологи могут исправить ошибки в расчетах сбыта, мерчендайзер - в раскладке товара. До этого на анализ снимков уходил не один день, а вместе с этим и заработок.
Проект только начал работу, но магазины, по словам программистов, уже начинают проявлять интерес и оформлять подписку. На внешний рынок айтишники выходить не спешат - пока смотрят на отклик в стране. Не исключают, что похожее приложение может появиться и для покупателей. Главное - чтобы был спрос.
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