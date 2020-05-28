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Белорусские программисты создали приложение для ретейлеров
Новые технологии в торговле. Белорусские программисты разработали приложение для ретейлеров. Оно позволит контролировать раскладку товаров на арендуемых поставщиками стеллажах магазинов и облегчит жизнь мерчендайзерам. Так, отправив фото, товаровед за несколько секунд узнает, насколько качественно выполнена работа и исправит ее, сохранив заработок. Статистика выполненных задач станет основанием для оплаты труда сотрудника, а маркетологам позволит оперативно проанализировать результаты стратегии сбыта и действия конкурентов. Как пояснили разработчики, первые магазины уже оформили подписку на сервис. Специалисты не исключают выпуска похожего приложения с информацией о товарах для потребителей, если заметят спрос на такой IT-продукт.
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