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Белорусские производители готовы увеличить выпуск бумажных пакетов
С акцентом на сохранение здоровья и природы. Торговля и общепит присоединяются к общемировому курсу на экологию, это требование и Главы государства, и активно закупают бумажные пакеты и посуду. На адаптацию к работе в новых реалиях 2 месяца. Сейчас главное - заключить договоры с производителями и импортерами на нужную экоупаковку. Последние заверяют, что смогут без проблем покрыть внутренний высокий спрос. Подробности у Светланы Лукьянюк.
Когда ассортиментный перечень для торговли пополнился бумажными пакетами и такой же одноразовой посудой, а это значит, что она обязательно должна быть и в супермаркетах, и в магазинах у дома, киосках, павильонах и кафе на заправках, то сразу возник вопрос, а где эту самую экоупаковку брать. Хватает ли продукции от собственных производителей, велик ли выбор среди импортеров?
Чтобы снять многие вопросы, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли собрали круглый стол. Пригласили торговлю со всей Беларуси и поставщиков.
Это предприятие делает белорусские бумажные стаканчики. Параллельно привозит посуду из сахарного тростника. Есть даже вот такие крышки под кофе. В раз 5 дороже пластика, но покупатель находится. Для любителей пикников предлагают и эконаборы, тоже тростник, а вилки, ложки из дерева.
Предприятие под Минском сегодня загружено только на треть
Производителя заверяют, что смогут закрыть весь внутренний спрос, даже если он после правовых новаций вырастет кратно. Это предприятие под Минском сегодня загружено только на треть. Открытым остается только вопрос цены, в раза три-четыре бумажный пакет дороже целлофана.
Производитель готов торговле предложить и бумажные пакеты в рулонах, которые в магазинах возле полок овощей и фруктов, и экоальтернативу полиэтиленовым майкам у касс.
Переход на экоупаковку поддерживается в Беларуси на самом высоком уровне
Президент не единожды поднимал эту тему. Во время посещения студенческой деревни перед II Европейскими играми речь шла как раз про необходимость постепенной замены одноразовой пластиковой посуды на бумажную с акцентом на сохранения и здоровья, и природы.
В Беларуси экопакеты и экопосуду производят 30 предприятий. На сайте МАРТ перечень этих самых компаний белорусских и импортеров, а также на сайтах областных исполкомов и Мингорисполкома.
А после за отсутствие на полке нужного количества бумажных пакетов и посуды магазин или кафе могут оштрафовать до 10 базовых, это 255 рублей, за повторное нарушение можно заплатить и втрое больше.
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