Белорусские производители готовы увеличить выпуск бумажных пакетов

С акцентом на сохранение здоровья и природы. Торговля и общепит присоединяются к общемировому курсу на экологию, это требование и Главы государства, и активно закупают бумажные пакеты и посуду. На адаптацию к работе в новых реалиях 2 месяца. Сейчас главное - заключить договоры с производителями и импортерами на нужную экоупаковку. Последние заверяют, что смогут без проблем покрыть внутренний высокий спрос. Подробности у Светланы Лукьянюк.



Когда ассортиментный перечень для торговли пополнился бумажными пакетами и такой же одноразовой посудой, а это значит, что она обязательно должна быть и в супермаркетах, и в магазинах у дома, киосках, павильонах и кафе на заправках, то сразу возник вопрос, а где эту самую экоупаковку брать. Хватает ли продукции от собственных производителей, велик ли выбор среди импортеров?



Чтобы снять многие вопросы, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли собрали круглый стол. Пригласили торговлю со всей Беларуси и поставщиков.



Это предприятие делает белорусские бумажные стаканчики. Параллельно привозит посуду из сахарного тростника. Есть даже вот такие крышки под кофе. В раз 5 дороже пластика, но покупатель находится. Для любителей пикников предлагают и эконаборы, тоже тростник, а вилки, ложки из дерева.