Белорусские ракетчики завершили контрольные занятия в рамках внезапной проверки боеготовности

На полигоне "Гожский" системы "Полонез" и "Точка" поразили цели на максимальном расстоянии. К месту стрельб колонна техники совершила марш почти в полтысячи километров. В ходе выполнения учебно-боевых задач все назначенные цели условного противника были уничтожены. Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии, военные еще раз продемонстрировали готовность выполнить задачи по предназначению в любых условиях.



По завершению занятий машины отправились к месту постоянной дислокации. Сегодня и завтра техника пройдет по дорогам Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской областей. Дорожные инспекторы просят учесть эту информацию и быть внимательными на трассе.