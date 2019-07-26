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Белорусские ракетчики завершили контрольные занятия в рамках внезапной проверки боеготовности

На полигоне "Гожский" системы "Полонез" и "Точка" поразили цели на максимальном расстоянии. К месту стрельб колонна техники совершила марш почти в полтысячи километров. В ходе выполнения учебно-боевых задач все назначенные цели условного противника были уничтожены. Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии, военные еще раз продемонстрировали готовность выполнить задачи по предназначению в любых условиях.

По завершению занятий машины отправились к месту постоянной дислокации. Сегодня и завтра техника пройдет по дорогам Гродненской, Брестской, Минской и Могилевской областей. Дорожные инспекторы просят учесть эту информацию и быть внимательными на трассе.

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