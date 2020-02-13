Белорусские разработки помогают пересаживаться на электротранспорт

В 2019 году Беларусь стала полноправной участницей Парижского соглашения по климату и взяла на себя обязательства к 2030 году на 28 % уменьшить выбросы парниковых газов, а также частично перейти на электротранспорт. Еще до подписания соглашения перед Европейскими играми городские власти приобрели электробусы. К слову, это белорусская разработка.





Белорусский электробуслучше зарубежныханалогов

Стоит отметить, что белорусский электробус на 20 % лучше по техническим характеристикам, чем зарубежные аналоги крупных автоконцернов.

Институт машиностроения при Академии наук также не теряет времени зря. Сейчас они занимаются разработкой собственного электромобиля, правда, увидеть пока его можно только на бумаге.

Электромобиль сделали изготового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания

Еще одна гордость Института машиностроения -это полноценный электромобиль. Правда, дизайн придуман не нашими учеными: из готового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания они сделали электрокар, переделав ходовую часть.

Начать нужно собщественного транспорта

Чтобы белорусы массово пересели на электротранспорт, этого недостаточно. Как говорят эксперты, необходимо начать с такси и всего общественного транспорта.

Мы провели свой небольшой эксперимент и приехали на несколько электрозаправок в центре Минска. С удивлением обнаружили, что на местах заправки люди просто так уже не паркуются. Тем не менее, эксперты считают, что зарядочных станций должно быть больше.

В Минске будет установлено еще 77 зарядных станций