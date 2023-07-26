Белорусские самосвалы уже визитная карточка угольных разрезов России - на Кузбассе апробируют все новинки БЕЛАЗа

Нашли в дружественных странах необходимое оборудование. Наверное, еще год-два - и мы закончим техническое перевооружение угольной отрасли и уйдем под оборудование, которое мы раньше покупали в Европе.

Именные карьерные самосвалы для Кузбасса уже не редкость. БелАЗ за эти годы стал визитной карточкой угледобычи. В регионе, по словам местного губернатора, снижать объемы добычи не планируют. Что это значит для нас? Перспективы более глубокой интеграции с выходом на совместную сборку.Свежий пример - союзный БЕЛАЗ: комплектующие на 90 % белорусского и российского производства. Технологически независимую новинку представили этим летом. Самосвал уже работает в угольном разрезе Кузбасса.Чуть раньше также совместными усилиями в Кемерове разработали взрывозащищенный двигатель - новинка заменит ушедшего с союзного рынка польского производителя. Найдет применение в шахтах. И угольных, и наших - калийных.Жизнь показала, в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Очень знакомо и в контексте атомной энергетики. АЭС - это тоже о национальной безопасности. Один из важнейших белорусско-российских проектов в области энергетики.А ведь сколько шума было, когда Беларусь заявила о своих планах! Мол, это вчерашний день. Тем временем 22-й год стал рекордным по вводу мощности атомных станций. И это не предел. Франция, Корея, США, Япония… тоже заявляют о своих ядерных амбициях.