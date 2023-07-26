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Белорусские самосвалы уже визитная карточка угольных разрезов России - на Кузбассе апробируют все новинки БЕЛАЗа
Мировое потребление энергии стремительно растет. А потому одной из ключевых задач сегодня можно смело назвать разработку и внедрение передовых технологий добычи энергоресурсов. Так, например, строительство БелАЭС - один из важнейших инвестиционных белорусско-российских проектов в области энергетики. Вместе с тем развитие ядерных технологий дает возможности для развития и других направлений, скажем, радиационная обработка продуктов.
Еще один пример - развитие угледобычи открывает и новые горизонты для БЕЛАЗов. Наши самосвалы сегодня - визитная карточка угольных разрезов России. Там апробируют все новинки белорусского завода. О союзной энергетической независимости - сюжет
Вероники Бута.
Угольный разрез "Черниговский" примерно в часе езды от Кемерово. Только этот карьер дает Кузбассу в год порядка 6 млн тонн черного золота. Перспектив открытой добычи здесь еще минимум на три десятилетия. Площадь этого угольного разреза примерно 22 кв. км. По сути, это весь Жодино, где собирают наши знаменитые БЕЛАЗы, без которых ни в одном карьере Кузбасса не представляют своей работы.
БЕЛАЗы - основной карьерный автопарк. Не только для этого разреза, но и для всего региона. Сегодня в Кузбассе работает более 3 тысяч наших самосвалов - это треть от парка всей техники БЕЛАЗ в России.
Максим Исаев, главный технолог АО "Черниговец":
Соотношение цена-качество очень устраивает. В отличие от других зарубежных марок. Китайцы на рынок заходят. Мы идем в ногу со временем. Решили попробовать взять. Есть еще Liebherr - не очень зарекомендовали. К БЕЛАЗу нет претензий.
В прошлом году автопарк пополнился четырьмя новенькими БЕЛАЗами. Всего же в Черниговце трудятся их 87. Причем вся линейка.
Первая машина приехала в 1974 году. Это был небольшой 40-тонник, а с 2011 года здесь работает 520-тонник. В 2014 году прошел испытания и остался рекордсмен Книги рекордов Гиннесса - гигант номер один. Таких в мире всего три. Кузбасского силача назвали неожиданно "Натальей".
"Как модель, все с ним постоянно фотографировались", - объясняет причину такого имени главный технолог АО "Черниговец" Максим Исаев.
Именные карьерные самосвалы для Кузбасса уже не редкость. БелАЗ за эти годы стал визитной карточкой угледобычи. В регионе, по словам местного губернатора, снижать объемы добычи не планируют. Что это значит для нас? Перспективы более глубокой интеграции с выходом на совместную сборку.
Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области России:
Нашли в дружественных странах необходимое оборудование. Наверное, еще год-два - и мы закончим техническое перевооружение угольной отрасли и уйдем под оборудование, которое мы раньше покупали в Европе.
Свежий пример - союзный БЕЛАЗ: комплектующие на 90 % белорусского и российского производства. Технологически независимую новинку представили этим летом. Самосвал уже работает в угольном разрезе Кузбасса.
Чуть раньше также совместными усилиями в Кемерове разработали взрывозащищенный двигатель - новинка заменит ушедшего с союзного рынка польского производителя. Найдет применение в шахтах. И угольных, и наших - калийных.
Жизнь показала, в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Очень знакомо и в контексте атомной энергетики. АЭС - это тоже о национальной безопасности. Один из важнейших белорусско-российских проектов в области энергетики.
А ведь сколько шума было, когда Беларусь заявила о своих планах! Мол, это вчерашний день. Тем временем 22-й год стал рекордным по вводу мощности атомных станций. И это не предел. Франция, Корея, США, Япония… тоже заявляют о своих ядерных амбициях.
Уильям Бьюн, гендиректор и управляющий New Asean Energy Inc (Сингапур), член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия":
Ядерная энергетика, действительно, перспективна. Вы посмотрите на тенденции современности. Кто бы какие заявления ни делал в мире, к вопросу строительства АЭС сейчас возвращаются во многих странах. Да, конечно, используют новые технологии - это же наша безопасность! Не заниматься атомной энергией мы не можем. Для Беларуси это тоже важное решение.
К нему подошли со всей ответственностью. Институт "Сосны". Здесь проходят основные энергетические и ядерные исследования. Плеяда выдающихся ученых и инженеров внесли большой вклад в развитие атомной энергетики в целом. Сегодня они обеспечивают научное сопровождение работы АЭС.
В планах создать исследовательский ядерный реактор. Сегодня такие работают в 50 странах. Реактор откроет новые горизонты в ядерных исследованиях - от медицины до нанотехнологий.
Наиболее выдающиеся исследования и ноу-хау мировой науки в области энергетики уже 20 лет отмечают эксперты ассоциации "Глобальная энергия". Имена новых лауреатов одноименной премии объявили в том самом Кемерове, в угольной столице России. Победу одержали ученые из Китая. А вот среди номинантов замечены и крупнейшие научные центры США и Европы. Наука вне политики.
"Нам требуется спокойный, нормальный, не политический научный диалог", - подчеркивает глава ассоциации" Глобальная энергия" Сергей Брилев
На минуточку, 90 представителей из 48 стран! Впервые были номинированы на премию и наши ученые! Белорусам тоже есть что сказать и что показать в области энергетики, и не только.
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