Год безвизового режима в Брестский район принес дивиденды - почти миллион долларов!

Здесь отдохнули свыше 18 500 иностранных гостей, которые приехали по упрощенной схеме. Безвиз придал новый импульс развитию инфраструктуры, а санатории туристско-рекреационной зоны Брест получают сертификаты туроператоров, чтобы работать с безвизовыми гостями напрямую, без посредников. Подробности - в следующем сюжете.

Рассказывает Виктория Потоня.

Каждый третий клиент брестских здравниц - иностранный гость. Белорусские санатории особенно популярны у россиян. В "Солнечном" надеются, что клиентская база расширится благодаря безвизовым туристам. Здравница находится на территории туристско-рекреационной зоны Брест и одна из первых получила сертификат турфирмы, чтобы напрямую работать с такими гостями. Марина Рябцева с мужем приехали из Эстонии по рекомендации знакомых. Путевку бронировали через Интернет.

Пока в Брестской области право самостоятельно принимать безвизовых гостей получили четыре здравницы из шести. Такой подход - без посредников - экономит и деньги, и время: путевка стоит дешевле.

Рассчитан на туристов и этот парк-отель. Жабинковский район транзитный и входит в безвизовую территорию. Некогда закрытый пионерский лагерь благодаря частным инвестициям получает вторую жизнь. Директор Евгений Кирилюк с гордостью показывает, что получилось. На месте старых деревянных корпусов построены уютные бунгало.

Год безвизового режима для Бреста - это хороший толчок для развития туристической инфраструктуры региона, выход на европейский уровень. До сих пор основной поток зарубежных гостей составляли россияне, которых наш сервис удовлетворяет. По туристическому ваучеру Брест посещают в основном жители Польши, Прибалтики, Германии и Чехии. Приезжают как группами, так и индивидуально. На лечение, шопинг-туры, деловые и спортивные встречи и просто навестить родственников.