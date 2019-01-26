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Белорусские санатории особенно популярны у россиян
Год безвизового режима в Брестский район принес дивиденды - почти миллион долларов!
Здесь отдохнули свыше 18 500 иностранных гостей, которые приехали по упрощенной схеме. Безвиз придал новый импульс развитию инфраструктуры, а санатории туристско-рекреационной зоны Брест получают сертификаты туроператоров, чтобы работать с безвизовыми гостями напрямую, без посредников. Подробности - в следующем сюжете.
Рассказывает Виктория Потоня.
Каждый третий клиент брестских здравниц - иностранный гость. Белорусские санатории особенно популярны у россиян. В "Солнечном" надеются, что клиентская база расширится благодаря безвизовым туристам. Здравница находится на территории туристско-рекреационной зоны Брест и одна из первых получила сертификат турфирмы, чтобы напрямую работать с такими гостями. Марина Рябцева с мужем приехали из Эстонии по рекомендации знакомых. Путевку бронировали через Интернет.
Пока в Брестской области право самостоятельно принимать безвизовых гостей получили четыре здравницы из шести. Такой подход - без посредников - экономит и деньги, и время: путевка стоит дешевле.
Рассчитан на туристов и этот парк-отель. Жабинковский район транзитный и входит в безвизовую территорию. Некогда закрытый пионерский лагерь благодаря частным инвестициям получает вторую жизнь. Директор Евгений Кирилюк с гордостью показывает, что получилось. На месте старых деревянных корпусов построены уютные бунгало.
Год безвизового режима для Бреста - это хороший толчок для развития туристической инфраструктуры региона, выход на европейский уровень. До сих пор основной поток зарубежных гостей составляли россияне, которых наш сервис удовлетворяет. По туристическому ваучеру Брест посещают в основном жители Польши, Прибалтики, Германии и Чехии. Приезжают как группами, так и индивидуально. На лечение, шопинг-туры, деловые и спортивные встречи и просто навестить родственников.
За год регион посетили 18 500 безвизовых туристов. Планируется, что эта цифра увеличится. В особенности в этом году, когда Брест отметит тысячелетие! На праздник приедут многочисленные делегации, в том числе из европейских городов-побратимов. К знаковой дате и приему гостей город готовится уже сейчас.
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