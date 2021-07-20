Белорусские санатории предлагают программы постковидной реабилитации

Поправить здоровье после перенесенной инфекции COVID можно в белорусских санаториях. Программы реабилитации предлагают четыре специализированные здравницы по линии Минтруда и соцзащиты. Одна из них - в Борисове. В санатории "Березина" болееста услуг для восстановления здоровья отдыхающих: барокамера, электролечение, бассейн, массажи, вихревые ванны, усиленное пятиразовое питание. С начала года постковидную программу здесь прошли уже более полутысячи человек.Курс оздоровления рассчитан на 18 дней.



Николай Орел, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Для ветеранов труда и инвалидов I, II групп, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19, наши санатории предлагают внеочередное оздоровление. Для этого гражданам нужно обращаться в представительство территориального Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению с заявлением, медицинской справкой и соответствующими документами, удостоверением пенсионера и копией трудовой книжки.



В санаториях Минтруда и соцзащиты оздоровление после COVID-19 прошли уже более 2 тысяч человек.



