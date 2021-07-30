Белорусские санатории предлагают программы реабилитации для переболевших коронавирусом

С начала года в санатории постковидную программу прошли уже более полутысячи человек. Кроме "Березины",по линии Минтруда и соцзащиты оздоровительные программы предлагают еще три здравницы. Разумеется, в целях безопасности пустят туда не ранее чем через месяц после выздоровления.