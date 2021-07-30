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Белорусские санатории предлагают программы реабилитации для переболевших коронавирусом


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Когда можно ехать на реабилитациюпосле перенесенного коронавируса?

С начала года в санатории постковидную программу прошли уже более полутысячи человек. Кроме "Березины",по линии Минтруда и соцзащиты оздоровительные программы предлагают еще три здравницы. Разумеется, в целях безопасности пустят туда не ранее чем через месяц после выздоровления.

Для тех, кто переболел COVID- пневмонией, предусмотрено внеочередное лечение. В этом случае нужно обратиться в территориальный центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, предоставив заявление, медицинскую справку с указанием сведение о перенесшей COVID-пневмонии и копию трудовой книжки или пенсионное удостоверение.

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