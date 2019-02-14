Белорусские санатории в этом году намерены изменить экспорт услуг

Акцент на туристах из европейских стран. Об этом сегодня заявили на республиканском совещании по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, которое прошло в Нарочанском крае. Особую роль в привлечении гостей здравниц сыграет и безвизовый режим. Тренд этого сезона - лечение и разнообразие СПА-услуг. За прошлый год по сравнению с 2017-ым экспорт услуг увеличился на 13 %. А среднегодовая заполняемость санаториев превысила 80 %.

