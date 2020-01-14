Белорусские сенаторы продолжают личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, 15 января - председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович встретится с гражданами 21 января, 22 января - председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Добавим, личный прием проводится по предварительной записи. Время и телефоны сейчас на вашем экране.