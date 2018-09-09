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Белорусские школьники пообщались с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите

Белорусские школьники сегодня могли пообщаться с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите. В столице прошла видеоконференция. Разговор с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего вместо запланированных 20 минут длился полчаса. Уникальная возможность представилась победителям олимпиад и конференций по физике и астрономии. Перед "инопланетным" звонком школьники встретились с космонавтом Олегом Новицким.

В перерывах между лекциями гости открытого урока смогли поиграть в танки, которые ездили по поверхности Луны. В очках виртуальной реальности можно было пройтись по космической станции, которая во всех деталях повторяет реальную.

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