Белорусские школьники пообщались с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите

Белорусские школьники сегодня могли пообщаться с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите. В столице прошла видеоконференция. Разговор с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего вместо запланированных 20 минут длился полчаса. Уникальная возможность представилась победителям олимпиад и конференций по физике и астрономии. Перед "инопланетным" звонком школьники встретились с космонавтом Олегом Новицким.