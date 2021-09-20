Белорусские школьники привезли призовые места со Всемирной олимпиады по ментальной арифметике в Дубае

Уровень сложности с каждый годом или с каждым месяцем повышался. Я писал категорию "интермедиум 1", я решил 104 примера. Я выиграл суперчемпиона, был лучшим в своей категории. Сначала были примеры ментальные, которые я решал в воздухе, потом я переворачивал другой стикер и надо было решать примеру на абакусе". Высшую награду - кубок - в своей квалификационной категории получил и Демьян Гришаков. Кроме этого, шестиклассник стал победителей ментального шоу, не допустив ни одной ошибки. На экране цифры исчезали так быстро, что любому взрослому не по силам запомнить их, а школьникам нужно было еще успеть и решить примеры.

Никита Павлюковский, учащийся гимназии № 12 г. Минска