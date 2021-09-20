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Белорусские школьники привезли призовые места со Всемирной олимпиады по ментальной арифметике в Дубае
Именно за ними будущее. Белорусские школьники привезли призовые места со Всемирной олимпиады по ментальной арифметике в Дубае. Высшую награду - кубок - в своей квалификационной категории получили четвероклассник Никита Павлюковский и шестиклассник Демьян Гришаков. За рекордное время мальчики вычитали, складывали и умножали сложнейшие примеры. Ментальная арифметика - это прежде всего скоростное мышление. Как школьники быстро считают в уме - репортаж Юлии Хмель.
И это они не дирижируют цифрами. Так школьники считают в уме. Правда, есть один секрет. Для этого ребята в голове представляют специальные счеты - абакус. И с помощью правильной техники передвигают воображаемые косточки и таким образом делают вычисления, причем быстро.
Ментальная арифметика - это скорость, счет на высокой скорости. Это счет проецируется через переход из левого полушария в правое, т.е. ребята воспринимают информацию в виде числового образа, переводят ее в правое полушарие в виде косточек воображаемого абакуса и потом выдают ответ. На это у них уходит буквально доля секунд, что дает непосредственно развитие в принципе скоростного мышления.
Научить методике можно каждого и любого возраста, главное желание. Как правило, полный курс длится 3-3,5 года.
Четвероклассник Никита Павлюковский занимается ментальной арифметикой вот уже 4 года. Со сложением, вычитанием двух, трех и четырехзначных справляется легко. Так и на Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике в Дубае обошел всех конкурентов. За 10 минут решил 104 примера. И стал лучшим в своей категории.
Уровень сложности с каждый годом или с каждым месяцем повышался. Я писал категорию "интермедиум 1", я решил 104 примера. Я выиграл суперчемпиона, был лучшим в своей категории. Сначала были примеры ментальные, которые я решал в воздухе, потом я переворачивал другой стикер и надо было решать примеру на абакусе".Высшую награду - кубок - в своей квалификационной категории получил и Демьян Гришаков. Кроме этого, шестиклассник стал победителей ментального шоу, не допустив ни одной ошибки. На экране цифры исчезали так быстро, что любому взрослому не по силам запомнить их, а школьникам нужно было еще успеть и решить примеры.
Там появлялись трехзначные, каждое действие было на экране 0.1 секунду. Потом были четырехзначные, каждое действие было 0,5 секунды. Еще там было умножение и деление. Я стал лучшим в своей группе.
В методику деток погружают очень постепенно и не пугают очень, рассказывают много. И Демьяну изначально очень нравилось. Бывали всякие разочарования, но учителя в этой школе очень доброжелательные, учат деток справляться как с поражениями, так и с разочарованиями. Они учат деток не сдаваться, бороться, самодисциплине, потому что это тяжелый труд - нужно ежедневно заниматься по несколько часов, чтобы чего-то достичь.
Всего во Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике приняли участие более 300 детей из 12 стран. Беларусь представили 6 ребят из Центра интеллекта "БиВайБи". Впрочем, эти награды для школьников не предел. Да и по навыкам есть куда расти. Впереди мальчиков уже ждет следующая олимпиада. Она пройдет весной в Египте, а это снова каждый день усиленной подготовки.
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