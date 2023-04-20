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Белорусские школьники со сверстниками из других стран провели сеанс связи с членами экипажа космического корабля
Белорусская молодежь приняла участие в "Диалоге между небом и Землей". Это общение молодежи стран Шанхайской организации сотрудничества с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Диалог - в гибридном формате в Пекине, а также в онлайн-конференц-залах и аудиториях, в том числе Беларуси, России, Индии, Ирана, Монголии, Казахстана, Пакистана и других странах. От белорусской стороны к разговору с космонавтами подключились школьники и студенты. Молодые люди интересовались, чем в свободное время занимаются космонавты и каким параметрам нужно соответствовать, чтобы осуществить космическую мечту. К слову, уроженцы Беларуси летали в космос уже трижды.
Каждый мальчик в детстве мечтал стать космонавтом, и я тоже хочу связать свою жизнь с космосом.
Очень интересно взаимодействовать с КНР, в том числе в области космоса. Беларусь уже имеет давний опыт в космической сфере. В 1973 году первый белорус Петр Климук, дважды Герой Советского Союза, вышел на орбиту, а сейчас проходит подготовку новая команда юных космонавтов - это шесть девушек. Они прошли отбор, и эта команда уже планирует в ближайшее время (в 2024 году) выходить в космос, чтобы выполнять, в том числе и научные исследования.
Буквально через несколько недель состоится первый, уже очный, обмен. Наши китайские друзья пригласили нас в Пекин для того, чтобы принять участие в форуме предпринимательской инициативы молодежи. Здесь очень важно, что это не только двусторонняя повестка китайско-белорусская, это повестка и стран, входящих в блок Шанхайской организации сотрудничества - все, что стимулирует развитие международных контактов. Наша форма доброго взаимодействия является таким ярким примером устойчивого всепогодного сотрудничества лидеров наших стран.
БРСМ и Всекитайская федерация молодежи активно развивают сотрудничество. Вместе реализуют программы информационного обмена и предпринимательства, работают и на полях Молодежного совета ШОС и БРИКС.
Фото:БЕЛТА
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