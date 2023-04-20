Белорусские школьники со сверстниками из других стран провели сеанс связи с членами экипажа космического корабля

Очень интересно взаимодействовать с КНР, в том числе в области космоса. Беларусь уже имеет давний опыт в космической сфере. В 1973 году первый белорус Петр Климук, дважды Герой Советского Союза, вышел на орбиту, а сейчас проходит подготовку новая команда юных космонавтов - это шесть девушек. Они прошли отбор, и эта команда уже планирует в ближайшее время (в 2024 году) выходить в космос, чтобы выполнять, в том числе и научные исследования.

Максим Кучвальский, зампредседателя Совета молодых ученых НАН Беларуси