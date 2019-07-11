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Белорусские школьники стали лучшими на международном турнире по математике
Наши ребята смогли решить задачи, которые до сих пор не имели однозначных ответов. Более того, были случаи, когда школьники справлялись с теми заданиями, которые десятилетиями не могли решить ведущие математики мира. Экспресс-тест "молодым ученым" устроила Юлия Гризунт.
Марина Горбач - универсальный человек. Круглая отличница, играет на гитаре, профессионально занимается народными танцами. А благодаря математике научилась планировать свое время. С международного турнира по любимому предмету привезла серебро, ее друг Дмитрий Горовой - золото. И как минимум эти медали доказательство того, что качественно разбираться можно одновременно в совершенно разных сферах.
Есть мнение, что существует гуманитарный и технический склад ума. Но Марина с Дмитрием разрушили этот стереотип. У Марины по русскому языку 10 баллов, у Дмитрия - 9. Мы решили устроить им небольшой тест и проверить знания. Все задания взяты из ЦТ разных лет.
Русский ребята сдали на отлично. Вот только на турнире он им не понадобился. Язык конкурса - английский. Локация - Барселона. В нем участвуют школьники из 10 стран. Тренировки проводили старшекурсники и выпускники БГУ, которые сами однажды принесли нашей стране медали на этом турнире.
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