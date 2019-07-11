Белорусские школьники стали лучшими на международном турнире по математике

Наши ребята смогли решить задачи, которые до сих пор не имели однозначных ответов. Более того, были случаи, когда школьники справлялись с теми заданиями, которые десятилетиями не могли решить ведущие математики мира. Экспресс-тест "молодым ученым" устроила Юлия Гризунт.



Марина Горбач - универсальный человек. Круглая отличница, играет на гитаре, профессионально занимается народными танцами. А благодаря математике научилась планировать свое время. С международного турнира по любимому предмету привезла серебро, ее друг Дмитрий Горовой - золото. И как минимум эти медали доказательство того, что качественно разбираться можно одновременно в совершенно разных сферах.



Есть мнение, что существует гуманитарный и технический склад ума. Но Марина с Дмитрием разрушили этот стереотип. У Марины по русскому языку 10 баллов, у Дмитрия - 9. Мы решили устроить им небольшой тест и проверить знания. Все задания взяты из ЦТ разных лет.