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Белорусские школьники взяли серебро на Всероссийской олимпиаде юных геологов
На XIV Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов в Татарстане белорусские школьники стали серебряными призерами, сообщает БЕЛТА.
В белорусскую команду вошли учащиеся 8-11-х классов столичной гимназии № 5 им. героев встречи на Эльбе Полина Вильчак, Анна Войтехович, Даниил Гинько, Богдан Константинов, Михаил Господарик, Арсений Лазаревич, София Тазиева и Мария Загоревская. В их копилке также победа на Белорусской олимпиаде юных геологов, VI Казахстанской открытой полевой олимпиаде юных геологов, на VIII Республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов в Татарстане команда была в числе призеров.
Руководителями белорусской команды выступили декан факультета повышения квалификации и переподготовки Института дополнительного образования БГУ, старший преподаватель кафедры физической географии мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики Владимир Махнач и директор гимназии № 5 Жанна Гвозд.
Олимпиада включала в себя 11 многопрофильных геологических соревнований, которые состояли из теоретических вопросов и выполнения в полевых условиях практических заданий по гидрологии, геологическому маршруту, описанию геологического памятника природы, радиометрии, минералогии и многого другого. Белорусские гимназисты Анна Войтехович, Богдан Константинов и София Тазиева по результатам четырех конкурсов и научно-практической конференции вошли в топ-20 лучших олимпиадников.
В международном зачете за победу состязались лучшие юные геологи Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Первое место завоевали представители России, на третьем месте - сборная Узбекистана.
Состязания прошли с 27 июля по 6 августа в Альметьевске (Татарстан, Россия).
Фото: БЕЛТА
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