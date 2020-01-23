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Белорусские школьники завоевали 23 медали на 16-й Международной Жаутыковской олимпиаде в Казахстане

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