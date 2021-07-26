Белорусские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике

Золото, серебро и две бронзы. Команда из пятерых белорусских одиннадцатиклассников завоевала сразу 4 медали на 51-й международной олимпиаде по физике. Состязание в формате онлайн в этом году принимала Литва. В знаниях соревновались участники из 76 стран. В международной физической олимпиаде мы участвуем уже 26 лет. Учитывая достижения белорусских школьников, в следующем году конкурс пройдет в нашей стране, в Минске.