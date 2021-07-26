3.74 BYN
Белорусские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по физике
Золото, серебро и две бронзы. Команда из пятерых белорусских одиннадцатиклассников завоевала сразу 4 медали на 51-й международной олимпиаде по физике. Состязание в формате онлайн в этом году принимала Литва. В знаниях соревновались участники из 76 стран. В международной физической олимпиаде мы участвуем уже 26 лет. Учитывая достижения белорусских школьников, в следующем году конкурс пройдет в нашей стране, в Минске.
Команда Республики Беларусь с 1995 года принимает участие в международной физической олимпиаде. За это время 130 участников приняли в ней участие, завоевав 117 наград, среди которых 14 золотых медалей, 30 серебряных, 51 бронзовая. 22 участника отмечены похвальными отзывами
Международная олимпиада по физике в 2022 году пройдет в Минске
Только в этом году в международных предметных олимпиадах приняли участие 67 школьников. Они принесли 61 награду: 6 золотых медалей, 25 серебряных и 30 бронзовых.